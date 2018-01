In contextul in care intrarea in vigoare a Acordului de liber schimb dintre UE si Republica Moldova face ca o buna parte din taxele vamale aplicabile in cadrul schimburilor comerciale dintre cele doua parti sa fie reduse sau eliminate, BusinessMark, AEO Forum Romania in parteneriat cu AEO Network si Camera de Comert si Industrie din Republica Moldova, au organizat conferinta „Facilitati si provocari vamale in comertul dintre Romania si RM“, intalnire care a evidentiat rolul Romaniei ca „poarta de intrare a Republicii Moldova in statele UE“.



In cadrul evenimentului a fost semnat un Acord de parteneriat intre AEO Network si AEO Forum, cu scopul de a promova programele AEO si aplicarea in practica a avantajelor certificarii AEO pentru companii. „Reprezentarea membrilor in relatia cu institutiilor guvernamentale, companii private, organizatii non-profit, nationale si internationale, constituie pentru Asociatia AEO Forum un obiectiv esential, iar primul pas a fost facut in octombrie, cand a devenit membru al International Association of AEO Customs and Logistics, structura ce reprezinta peste 30.000 de companii din domeniul logistic si vamal. Semnarea acordului se ȋnscrie ȋn aceasta campanie de internationalizare, avand ca scop contributia comuna la gasirea cailor cele mai potrivite de a pune in practica avantajele certificarii AEO (fast lane la granita dintre Romania si RM si perspectivele recunoasterii mutuale, conditii de autorizare, facilitati ce urmeaza a fi introduse), dar si initierea, coordonarea si sprijinirea in comun a mediului de afaceri“, a declarat Marius Gaita, Expert Operatiuni Vamale, Euroccoper, presedinte si membru fondator AEO Forum.