News | 2017

20.01.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Ca in fiecare an, Scania Romania a premiat soferii companiilor cu cele mai bune rezultate in ceea ce priveste transportul economic in 2016, topul Scania Driver Support (SDS) fiind realizat prin intermediul sistemului Scania Comunicator C200, ce monitorizeaza parametrii de utilizare a vehiculelor si stilul de condus.

Topul SDS a fost realizat pentru camioanele care efectueaza transport pe distante lungi. Clasamentul pentru anul trecut a fost facut in functie de distanta parcursa (peste 80.000 km/an), Scania Driver Support (anticipare, mers in panta, franare), mers din inertie, viteza medie si consum optim.



In 2016, cele mai bune performante au fost obtinute de Daniel Din, sofer al companiei Wheels Spedition, care conduce un Scania R450 si a obtinut, pe o distanta de 155.000 km, o medie SDS de 96% si 98% pentru anticipare, 92% pentru abordarea dealurilor, 99% pentru folosirea franelor, peste 31,1% mers din inertie, o viteza medie de 72 km/h si un consum de 27,3 l /100 km.

Urmatorul clasat a fost Gabriel Pascariu, sofer al companiei Romdyl Spedition, care conduce un camion Scania R410 si a obtinut, la un rulaj de 130.000 km, 98% pentru anticipare, 92% mers in panta, 98% pentru folosirea franelor, peste 28,9% mers din inertie, o viteza medie de 66 km/h si un consum de 24,9 l /100 km.

Locul al treilea a fost ocupat de Ion Muraru, de la Licurici Impex, care conduce un model R410 si a parcurs peste 134.000 km anul trecut, reusind sa realizeze 97% pentru anticipare, 91% pentru mers in panta, 97% pentru folosirea franelor, 27,8 % mers din inertie, 68% viteza medie si un consum de 27 l/100 km.

Aplicatiile Scania Fleet Management sunt in permanenta dezvoltare, soferul putand sa isi urmareasca evolutia si scorurile direct de pe telefon. Prin urmare, anul trecut s-a putut observa o imbunatatire substantiala a parametrilor de conducere economica. Pragurile de diferentiere au devenit foarte mici, cu atat mai mult cu cat si numarul vehiculelor Scania conectate este de 220.000 la nivel global.

Pentru o evaluare cat mai clara si corecta a soferilor, Scania a dezvoltat in noiembrie 2016 un model matematic ce calculeaza datele de condus si in functie de topografie. Astfel, „nu vor mai exista discordante date de cifre la mersul din inertie intre un sofer care traverseaza Ungaria si unul care traverseaza Romania sau la numarul de franari intre un camion care face grupaje si intra in mai multe orase, fata de unul care are curse foarte lungi”, a precizat Rares Motoaca, responsabil Scania Driver Support in cadrul Scania Romania.