20.01.2017 / Trafic Media Detalii

Formularul A1, pe care il cer autoritatile austriece si franceze (si, mai nou, se pare ca si nemtii) pentru toti soferii care intra pe teritoriul lor, chiar si in trafic international (exceptie facand tranzitul) se obtine foarte greu in Romania, numai pentru situatiile de detasare de personal sau in caz de accident de munca.

Inspectorul de munca de la ITM Cluj, Remus Chiciudean, a explicat in cadrul Galei Tranzit de pe 4 noiembrie ca „spre deosebire de directiva 96/71, regulamentul european 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala are aplicare directa in statele membre si, din pacate, nu este prea favorabil pentru transportatori, mai ales atunci cand o parte importanta din activitatea soferilor nu se desfasoara pe teritoriul statului national”.



Asta inseamna ca, la solicitarea certificatului A1, Casa de Pensii ii cere solicitantului o declaratie prin care sa se ateste ca activitatea principala a companiei se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

Cel putin doi operatori romani de transport au declarat ca au incercat sa obtina certificatul A1 pentru soferii lor, insa fara succes, deoarece casele de pensii nu sunt dispuse sa il elibereze in orice conditii, ci doar in caz de absoluta necesitate (de exemplu, accident de munca). In plus, programul de lucru este de numai doua ore pe zi, dupa cum a experimentat reprezentantul uneia dintre companiile de transport care au afirmat ca au incercat sa obtina certificatul A1.

In aceste conditii, se impune ca reprezentantii transportatorilor sa initieze de urgenta discutii cu conducerea Casei Nationale de Pensii Publice pentru a face procesul de eliberare a certificatelor A1 mai flexibil, cata vreme dintr-o data zeci de mii de soferi profesionisti vor avea nevoie de el, mai ales ca valabilitatea acestuia e de numai sase luni.

Daca nu se vor usura conditiile de eliberare a certificatelor A1 este posibil ca de luna viitoare sa apara un nou gen de afacere: obtinerea, contra cost, pentru diferite firme de transport certificate A1, gratie relatiilor bune facute cu functionarii Casei de Pensii.