23.01.2017 / Trafic Media Detalii

Foarte grav afectati de iarna grea de la inceput de an au fost operatorii de transport persoane, indeosebi cei care activeaza pe zona afectata de drumuri inchise din sud-estul tarii.„In conditiile in care A2 si DN3 (Fetesti-Lehliu) nu s-a circulat, normal ca si noi am avut activitatea afectata. Tocmai m-am intors pe rutier din Grecia, prin Bulgaria. Va spun sincer, i-as trimite pe toti responsabilii de la CNAIR (n.r. - fosta CNADNR) sa vada ce inseamna o ninsoare si cum se descurca utilajele vecinilor.Au utilaje aproape noi, speciale pentru deszapezire, nu ca la noi, basculante cu plug. E o bataie de joc continua“, s-a revoltat administratorul companiei Comanto ’94, Gheorghe Ghitulescu. Pentru acesta, luna ianuarie este cea mai slaba din an, in aceasta perioada flota de 50 de vehicule (microbuze, midiautocare si autocare,) functionand la 20% din capacitate. „Noi suntem dotati corespunzator cu anvelope de iarna, incalzire in masini, nu tine de noi, totul este legat de autoritati. Ar trebui sa existe un numar minim de utilaje pe un tronson de 50 de km si atunci nu vor mai aparea probleme“.Intr-o situatie asemanatoare se afla si Tegaltrans, un alt operator privat, care a avut pierderi importante si a incercat sa acopere traseele obisnuite din Galati si Braila, insa nu a reusit in totalitate. „Cel putin jumatate din ianuarie a fost zero, am incercat sa facem fata situatiei, dar nu a depins de noi. Am efectuat un minim de 33%, insa aceste curse au fost acoperite pe banii nostri, pentru ca nu primim niciun fel de ajutor din partea statului, indiferent de culoarea codului de vreme rea. Ca si numar de calatori, in zilele cand s-a putut circula estimez ca am avut un maxim de 10% din fluxul normal. Abia la reluarea activitatii scolare am putut relua activitatea in regim normal“, ne-a explicat Sorin Amarinei, administratorul companiei.