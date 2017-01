News | 2017

Intre 22 si 25 februarie, in cadrul targului de la Verona, vizitatorii Transpotec Logitec vor vedea la standul Kogel, in Hala 11, patru semiremorci: Kogel Light plus, frigorifica Kogel Cool - PurFerro, Kogel Combi cu axa centrala si semiremorca Kogel Cargo Coil, cu prelata si caroserie FlexiUse.

Kogel va expune noua generatie a semiremorcii Kogel Light, prezentata in premiera anul trecut, la IAA Hanovra. Complet reproiectata, varianta Kogel Light plus vine cu o caroserie si un cadru special optimizate privind sarcina utila si greutatea.



Cu o greutate proprie redusa, incepand de la 4.775 kg cu echipament individual, si de la 5.145 kg in versiunea standard, aceasta este extrem de rentabila in ceea ce priveste costurile.

Semiremorca frigorifica premium Kogel Cool - PurFerro Quality, optimizata, nu doar ca a fost adaptata la cerintele pietei de transport al produselor alimentare proaspete si congelate, precum ?i pentru transportul de produse farmaceutice. In plus, aceasta este potrivita si pentru uz general, datorita unei game de echipamente optionale, oferind in acelasi timp un grad ridicat de personalizare in functie de cerin?ele specifice ale clien?ilor.

Pe langa acestea, o remorca Kogel Combi cu axa centrala, pentru cutii mobile, va fi expusa la targul de la Verona. Modelul este potrivit pentru transportul standard de cutii mobile, avand o lungime totala de pana la 7,82 m, dar si pentru containere ISO de 20”. In plus, acesta beneficiaza de o bara de tractiune ajustabila pe inaltime si lungime.

Semiremorca Kogel Cargo Coil, cu prelata si caroserie FlexiUse, se va alatura la stand celor de mai sus. Pe langa transportul de bobine, acest model este potrivit pentru o varietate larga de sarcini de transport, datorita posibilitatilor multiple de ajustare a caroseriei FlexiUse.