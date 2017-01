News | 2017

25.01.2017 / Trafic Media Detalii

Din ce in ce mai multi clienti din Romania solicita ca incarcarea/descarcarea sa fie realizata de catre sau cel putin cu ajutorul soferilor, fara, insa, ca acest lucru sa insemne si un tarif mai mare. Din pacate, cei mai multi clienti nu spun acest lucru de la inceput, iar patronii sunt anuntati de soferi. Acest lucru se intampla in special la retailerii germani. Rares Retegan, directorul Routier European Transort, a explicat ca firma pe care o conduce nu lucreaza direct pentru acesti retaileri, ci preia doar ocazional curse de la casele de expeditii.



„Pretul oricum e mic de la Bucuresti la Cluj, asa ca te bucuri sa prinzi cursa si nu mai negociezi.“ In schimb, Miracris nu preia curse pentru Kaufland din cauza timpilor de asteptare de la descarcare.

Cartrans a reusit cu cativa dintre clientii care procedeaza astfel sa isi recupereze din bani pe care, mai departe, i-a dat soferului. „Dar nu este tocmai in regula, mai ales ca soferii nu sunt pregatiti pentru asa ceva. Afara, atunci cand iti iei permis de sofer profesionist, faci si cursuri de manipulare a stivuitoarelor, a lizelor etc. Poate ar trebui introduse si la noi astfel de cursuri pentru ca aceasta este tendinta“.

Firmele de transport care lucreaza in mod traditional cu retailerii germani sunt anuntati insa de la inceput ca soferii trebuie sa incarce/descarce singuri. Mai mult decat atat, acestia trebuie sa detina atestat eliberat de ISCIR care sa probeze ca au efectuat cursuri de stivuitorist.