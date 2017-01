News | 2017

25.01.2017

Costul ce a cunoscut cea mai mare crestere anul trecut a fost cel cu RCA, situatie ce s-a reglat la finalul anului. Cu toate acestea, sunt destul de multe companii care nu au beneficiat inca de aceasta reducere. Printre acestea se numara Miracris, care si-a luat asigurare in iulie, august si septembrie anul trecut pe un an. Asa ca, daca asigurarea va creste din nou la final de an, compania nu va putea beneficia de scaderea pretului de la finalul anului trecut. Iar pana in prezent, Miracris nu a reusit sa transfere acest cost catre clienti.



In ciuda pretului la RCA, potrivit lui Claudiu Iacob, directorul Clador, anul trecut tarifele au fost putin mai mici decat in 2015, cu 1-2%, „probabil din cauza pietei suprasaturate de transportatori, plus ca s-a ieftinit combustibilul“.

Una dintre companiile care au reusit sa creasca pretul de transport ca urmare a cresterii pretului la RCA este Cartrans. Iar noul tarif acopera aproape 70% din cresterea costului cu RCA si diurna. „Corect ar fi fost sa putem transfera 100% aceste costuri catre client. Cata marja de profit sa avem si noi, sa putem acoperi aceste costuri?“

Pentru anul acesta, Decebal Popescu este de parere ca pretul RCA va reveni la 12-13.000 de lei, dar vor creste si investitiile in pregatirea personalului. Deoarece companiile de transport vor fi nevoite sa angajeze oameni fara experienta pe care vor trebui sa ii formeze. Investitiile ii vor viza in egala masura si pe soferii cu experienta, unde instruirea se va axa in special metodele de conducere eficienta. De asemenea, o problema o reprezinta in prezent si gasirea de expeditori buni, care, daca nu sunt motivati, pleaca la alte companii.

In plus fata de costurile cu RCA sau taxele de drum, la GW au crescut si cheltuielile legate de sistemele IT, deoarece tot mai multi clienti solicita o armonizare a propriilor sisteme cu sistemele furnizorului.