25.01.2017 / Trafic Media Detalii

UNTRR informeaza ca Germania incearca introducerea unei taxari dicriminatorii pentru autoturisme - doar pentru cele inmatriculate in alte tari, desi practica contravine principiilor europene. Pentru autoturisme, desi s-a plecat de la o propunere initiala de 5 euro/10 zile sau maxim 130 euro/an - in varianta initiala a legii adoptata de Parlamentul German in 2015, iar toate autoturismele erau taxate la fel, proprietarii celor inmatriculate in Germania urmau sa deduca aceste taxe din impozitele anuale, ceea ce nu ar fi fost posibil si pentru straini.



Comisia Europeana a declansat procedura de infringement in iunie 2015 impotriva legii PKW Maut, iar in 29 septembrie 2016 a inaintat cazul catre Curtea Europeana de Justitie. La 1 decembrie 2016, Comisia Europeana si Guvernul Germaniei au ajuns la un acord care sa respecte principiile europene - utilizatorul plateste si poluatorul plateste, indiferent de nationalitate, taxarea pe termen scurt coborand la 2,5 euro/10 zile, adica la un raport inferior de 1:7,3 fata de rata anuala. Germania amana introducerea taxarii autostrazilor pentru autoturisme pentru toamna acestui an, dupa alegerile parlamentare. Reamintim ca Partidul Verzilor (ecologist) din Germania cand a propus limitarea vitezei pe autostrazi, si a si aplicat aceasta masura pe anumite sectiuni de autostrada din landurile unde detinea controlul, a pierdut urmatoarele alegeri locale.

Directiva europeana prevede ca „Taxele de utilizare sunt proporționale cu durata utilizării infrastructurii, fără a depăși valorile prevăzute în anexa II, și sunt valabile pentru o zi, o săptămână, o lună sau un an. Tariful lunar nu trebuie să depășească 10% din tariful anual, cel săptămânal 5% din tariful anual, iar cel zilnic nu ar trebui să depășească 2% din tariful anual.“

La o intalnire pe care UNTRR a avut-o saptamana trecuta (18 ianuarie 2017) cu Seful Sectiei Economice si Comerciale a Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucuresti, acesta si-a manifestat preocuparea fata de utilizarea unor dispozitive care sa conduca la eliminarea utilizarii adblue si implicit la cresterea poluarii.