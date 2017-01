News | 2017

31.01.2017 / Trafic Media Detalii

In 2016 au fost produse in Romania 359.306 autovehicule (320.457 Dacia, fata de 339.204 in 2015, si 38.849 Ford, fata de 47.967 in 2015), cu 7,2% mai putine decat in 2015.

Dintre acestea, 326.089 au fost exportate (90,7% din productia nationala), in scadere cu 8,2% fata de 2015, cand exporturile reprezentau 91,7% din numarul de unitati fabricate in tara. Dacia a vandut peste hotare 287.232 de unitati, fata de 307.334 in anul anterior, iar Ford, 38.857, fata de 47.963.



Iar 33.319 unitati produse in Romatnia au fost vandute pe piata locala, fata de 32.182 in 2015 (deci crestere cu 3,5%), in conditiile in care cresterea vanzarilor de autovehicule de import a fost de 23%, de la 88.409 la 108.701 unitati.

Asadar, asa cum s-a subliniat in cadrul conferintei de presa APIA, dupa scaderile din 2012 si 2013 cresterile din 2014-2016 fac ca piata sa se ridice la nivelul din 2009 (primul an de criza pe piata de profil de la noi). Vanzarile de autoturisme au fost cu 17% mai mari decat in 2015, iar cele de vehicule comerciale usoare si grele de marfa si de persoane au crescut chiar mai mult, cu 21,3%.