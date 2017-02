News | 2017

02.02.2017 / Trafic Media Detalii

Socialistii din Parlamentul European se dezic de actiunile PSD in scandalul ordonantelor privind gratierea si modificarea Codurilor penale. Mai mult, Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a transmis un mesaj autoritatilor de la Bucuresti, potrivit caruia oficialii europeni urmaresc cu ingrijorare ceea ce se intampla in aceste zile in Romania.

In mesajul transmis de Juncker, semnat si de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, socialistul Frans Timmermans, se atrage atentia ca orice modificari legate de lupta anticoruptie vor avea un impact major asupra viitoarelor rapoarte MCV.



„Raportul Comisiei privind Mecanismului de cooperare si de verificare (MCV) publicat saptamana trecuta, a salutat bilantul pozitiv realizat de catre procurorii si judecatorii din Romania in abordarea coruptiei la nivel inalt. Totodata a precizat ca orice alte masuri care submineaza acest progres, sau au ca efect slabirea sau restrangerea domeniul de aplicare al coruptiei ca infractiune va avea impact asupra evaluarilor viitoare. In acest context Comisia Europeana atrage atentia asupra posibilelor regrese si va examina in detaliu ordonantele de urgenta privind Codul penal si Legea cu privire la gratier“, se arata in mesajul celor doi. Cel care a citit declaratia in fata presei de la Bruxelles a fost un alt socialist, vicepresedintele Maros Sefcovic. PSD-ul interzice membrilor sai din Parlamentul European sa dezbata problema cu colegii din Alianta Socialista din celelalte tari, un exemplu in acest sens fiind europarlamentarul PSD Corina Cretu, potrivit site-ului Euractiv.