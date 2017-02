News | 2017

02.02.2017 / Trafic Media Detalii

Primaria Suceava a elaborat un proiect pentru obtinerea a 39,1 milioane de euro, in vederea achizitionarii unei flote de 40 de autobuze electrice, in cadrul actualei finantari europene prin axa 4.1, privind dezvoltarea urbana, a declarat pentru Agerpress primarul Sucevei, Ion Lungu.

Edilul sef a anuntat ca va participa la Agentia de Dezvoltare Regionala Nord Est la o intalnire cu primarii municipiilor resedinta de judet din zona pe tema armonizarii proiectelor ce urmeaza a fi depuse in perioada urmatoare, pentru accesarea de fonduri europene, astfel incat sa nu fie suprapuneri pe axe de finantare.



„Noi am fost pionieri in acest domeniu si am prins acest proiect in strategia-cadru inaintata la Bruxelles (…) Sper sa pot convinge colegii din celelalte orase sa avem prioritate cu acest proiect“, a spus Lungu, el precizand ca municipiul Suceava a semnat si un memorandum la Lisabona pentru transportul electric.

Lungu a aratat ca valoarea estimata a acestor achizitiei de autobuze electrice se ridica la aproximativ 20 de milioane de euro, iar municipiul Suceava ar putea beneficia de restul de 19,1 milioane de euro pentru alte proiecte, dar si de alte fonduri ce ar putea fi atrase dupa 2019 din redistribuirea fondurilor ramase necheltuite in cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord Est.