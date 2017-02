News | 2017

03.02.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1

Potrivit datelor Colliers International, dupa ce 2016 a reprezentat un punct de ascensiune pentru sectorul industrial - rata de neocupare a spatiilor din Bucuresti scazand fata de 2015 de la 5 la 2% si mentinandu-se la 5% in restultarii, in conditiile in care totalul de spatii livrate a ajuns la 350.000 mp - stocul de spatii logistice si industriale din Romania, care in prezent este de trei milioane de metri patrati, va creste cu aproximativ 500.000 mp in 2017, continuand trendul ascendent din anul anterior. Circa 80% dintre noile livrari sunt preconizate pentru zona Bucurestiului, insa interesul este in crestere si pentru orasele secundare dintara. Este vorba, asa cum puncteaza Laurentiu Duica, Associate Director Industrial Division in cadrul Colliers International, de cea mai mare rata de livrari de dupa criza.



Cererea crescuta din partea companiilor FMCG (carora li se vor datora circa 40% din noile livrari) si a sectorului de comert online (20%) se va mentine si in 2017, jucatorii internationali fiind atrasi de potentialul Romaniei in ceea ce priveste sectorul industrial. Iar depozitele IT si de electronice vor reprezenta 10% din noile suprafete.

Piata isi va continua ascensiunea cu numeroase livrari speculative, care vor fi absorbite rapid datorita cresterii cheltuielilor de consum.

Daca in 2016 fabricile de prelucrare analizau zona balcanica pentru o posibila intrare pe piata, schimbarile structurale din economia Romaniei ar putea face posibile aceste demersuri in 2017, nefiind vizata doar Capitala, ci si orasele secundare si tertiare in care au fost dezvoltate numeroase proiecte comerciale si care beneficiaza de imbunatatirea infrastructurii. Asteptari foarte optimiste sunt, de exemplu, datorita proiectului de autostrada Transilvania, de la marile orase din zona, care ar putea atrage centre importante de prelucrare doritoare sa atenueze neajunsurile legate de forta de munca.

Intrari de jucatori noi pe piata din Romania se vor remarca si in comertul online, in conditiile in care spatiile de depozitare existente nu fac fata cererii din prezent, astfel ca reprezentantul Colliers se asteapta ca in urmatorii cinci ani acest segment sa fie principala sursa a cererii in sectorul industrial, care va duce la dublarea stocului de spatii logistice.

Chiriile nu au fluctuat in 2016, mentinandu-se intre 3,8 si 4,25 euro/mp, insa este posibil ca in 2017 sa inregistreze cresteri, din cauza pietei de constructii, care va incerca sa se adapteze livrarilor planificate in acest an.