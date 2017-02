News | 2017

Producatorul francez, care este prezent in Algeria din 1958 (cand a inceput sa produca vehiculele GLR in Rouiba) si are acolo o cota de piata de aproape 40% pe segmentul vehiculelor de 16 t si o retea in cadrul careia lucreaza circa 600 de angajati, a inceput in ianuarie constructia fabricii de asamblare SOPROVI din Meftah, destinata gamelor C si K ce urmeaza sa fie vandute in aceasta tara, pentru a se conforma regulamentelor de acolo.



In acest sens, Renault Trucks si Grupul BSF Soukari au semnat in august 2016 un acord pentru infiintarea unui joint-venture.

Fabrica se intinde pe o suprafata de 24.000 m2, va crea circa 500 de locuri de munca, din care 200 direct, si va fi realizata in doua etape: in 2018 urmeaza sa fie asamblate 1.000 de vehicule, iar in 2019, 2.000, dar capacitatea poate fi adaptata pentru a raspunde cerintelor pietei.