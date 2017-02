News | 2017

06.02.2017

Renault Trucks are un nou laborator, Urban Lab 2, dezvoltat impreuna cu sase parteneri - Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA Lyon (LamCoS) and IFSTTAR (LICIT) - in cadrul proiectului cooperativ EDIT (Efficient Distribution Truck), finantat de Fondul Inter-Ministerial Unic, la care participa Regiunea Auvergne Rhône-Alpes, autoritatile metropolitane din Lyon, consiliul departamental Ain si FEDER. Urban Lab 2 combina tehnologii inovatoare din domeniul aeronauticii, hibridizarii motorului, anvelopelor si infrastructurii de comunicatii ce au permis realizarea de economii de carburant de 13%.



Daca Optifuel Lab 1 si 2 erau vehicule experimentale dedicate Cercetarii si Dezvoltarii in transportul pe distanta lunga, Urban Lab 2, proiectat pe baza unui Renault Trucks D Wide Euro 6, de 19 t, are in vedere sectorul de distributie urbana si regionala, scopul sau fiind acela de a oferi inovatii accesibile pana in 2020, conectandu-se pe patru zone cheie: aerodinamica, lantul cinematic, conectivitatea si anvelopele.



Mai multe detalii despre acest vehicul-laborator puteti citi in numarul din martie al revistei Tranzit.