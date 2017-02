News | 2017

07.02.2017 / Trafic Media Detalii

Ministrii transporturilor din Austria, Belgia, Danemarca, Franta, Germania, Italia, Luxemburg, Norvegia si Suedia au decis implementarea unor masuri care sa garanteze un echilibru intre munca soferului si viata sa privata. Avand in vedere numarul mare de camioane care se afla in perioadele de weekend in alte state decat cele de origine, unde soferii efectueaza pauza saptamanala, printre cele mai importante masuri sunt cele care vizeaza regulamentul 561/2006. Respectiv, sanctionarea efectuarii pauzei de odihna saptamanala normala in cabina camionului si/sau a companiilor care nu respecta reglementarile in vigoare si/sau promovarea la nivel national si european a adoptarii de noi practici care sa incurajeze angajatorii sa permita soferilor care lucreaza in afara tarii de origine sa se intoarca acasa cel putin cu ocazia perioadei saptamanale de odihna.



Unele state membre au adoptat deja astfel de masuri, iar altele le au in vedere. Valoarea adaugata a unor astfel de masuri este aceea ca soferul va putea beneficia de un echilibru intre munca si viata sa privata prin incurajarea intoarcerii sale acasa, pentru a pune capat conditiilor degradante de viata din parcari. In plus, astfel se restabileste competitia loiala pe piata, prevenind companiile din estul Europei sa efectueze circuite foarte lungi, cu aceiasi soferi, in afara tarilor de origine. O alta masura luata in considerare o reprezinta verificarea aplicarii legislatiei europene privind plata soferului in functie de timpul de lucru, nu pe kilometru sau pe cursa.