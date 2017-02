News | 2017

13.02.2017 / Trafic Media Detalii

Uniunea Transportatorilor Rutieri Internationali (IRU), impreuna cu asociatia transportatorilor de persoane din Italia (ANAV), au depus o plangere la Comisia Europeana impotriva taxelor ridicate de acces pentru autocare in orasele italiene. De asemenea, anul acesta - UNTRR, alaturi de ANAV-Italia si IRU, precum si numeroase federatii europene de turism cu autocarul din Franta, Bulgaria, Portugalia, Elvetia, Germania, Cehia, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Belgia, Olanda, Luxemburg, Ungaria, Norvegia, Suedia, Grecia si Austria au co-semnat o scrisoare adresata primariei Romei impotriva majorarii taxelor de acces pentru autocare in capitala Italiei.



In scopul de a sustine plangerea IRU si ANAV la Comisia Europeana, aratand ca taxele de intrare aplicabile autocarelor turistice in orase italiene constituie o incalcare a acquis-ului comunitar (articolul 49 et seq.TFUE), IRU are nevoie de exemple de operatori de autocare straini (romani) care, din cauza nivelului ridicat al taxelor de acces, si-au inchis sau au renuntat sa isi stabileasca un sediu secundar in Italia.

Transportatorii romani de persoane - operatori de autocare sau agentii de turism - sunt indemnati de UNTRR sa sprijine demersul IRU si ANAV, raspunzand la urmatoarele intrebari:

1. V-ati gandit vreodata sa va stabiliti un sediu secundar in Italia? Daca da, cum v-a afectat nivelul taxelor de acces pentru autocare in orasele din Italia decizia finala?

2. Cunoasteti cazuri in care taxele de acces pentru autocare au facut ca activitatea unor sedii secundare in Italia sa fie neviabila economic, contribuind/conducand astfel, la inchiderea lor? In caz afirmativ, va rugam sa explicati unde si de ce.

3. Comentarii/observatii suplimentare.



Mai multe detalii pe www.untrr.ro.