News | 2017

15.02.2017 / Trafic Media Detalii

Galerie foto/video 1



Iveco va livra 610 unitati ale Noului Stralis catre Lannutti Group, furnizor de logistica integrata, potrivit unui anunt al producatorul italian. Autocamioanele vor fi echipate in diverse configuratii pentru a acoperi nevoile de transport in industriile in care activeaza compania de logistica.

Totodata, prin acest contract va fi satisfacuta si nevoia in crestere de a opera solutii de transport sustenabile, in special in sectorul sticlei, acolo unde Lannutti Group este lider, se mai arata in comunicatul de presa.



Modelele livrate vor fi: Stralis XP cu motor Cursor 11, 480 CP si cabina HI-WAY; Stralis XP cu motor Cursor 11, 460 CP, versiunea super light; Stralis XP cu motor Cursor 11, 460 CP, versiunea cu trei axe 6x2; Stralis NP cu motor Cursor 9, 400 CP, rezervor dual LNG. Toate autocamioanele vor fi echipate cu anvelope Michelin.