10.01.2018 / Trafic Media Detalii

Ca si alte state vest si est europene, transportul rutier italian inregistreaza o lipsa acuta de soferi profesionisti. Este si cazul unei companii venetiene, care are mai multe filiale in Italia si care cauta 22 de soferi cu experienta minima, dar pe care insa nu ii poate gasi.



In plus, potrivit a ceea ce proprietarul companiei afirma intr-un ziar italian, vorbim de joburi pe termen nelimitat, pentru care salariul mediu poate varia de la 2.200 la 3.000 de euro. Paradoxal, in urma cu cateva saptamani compania venetiana a facut si o investitie in flota, achizitionand trei Mercedes Actros noi, ce urmeaza a fi livrate, dar pe care, momentan, nu are cine sa le conduca. Potrivit transportatorului italian, problema nu este legata ca italienii resping ofertele de locuri de munca, ci de schimbarea din perspectiva strainilor, pentru care abia acum piata italieneasca de transport devine interesanta, motivul fiind legat de dezechilibrul existent intre salariul brut si cel net. Asta deoarece, in Italia o compania cheltuieste cu un conducator auto aproximativ 51.000 de euro pe an, insa dupa contributii si impozite, in buzunarul angajatului raman circa 30.000 de euro.