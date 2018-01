News | 2018

Iveco Defence Vehicles, marca de protectie civila si de aparare a CNH Industrial, a anuntat doua contracte importante semnate in decembrie 2017, unul dintre ele fiind semnat cu Ministerul Apararii Nationale din Romania (MAPN) pentru livrarea a 173 de vehicule logistice militare, ce ar urma sa fie finalizat in 2018.

Primul dintre aceste contracte a marcat o comanda semnificativa de la compania germana BwFuhrpark Service GmbH pentru o noua flota de camioane militare multifunctionale 4x4 pentru armata germana. Contractul prevede livrarea a 280 camioane Eurocargo in 2018.



In ultimii 10 ani, Iveco Defence Vehicles a livrat aproape 1.000 de vehicule catre armata germana, care sunt deja folosite in teatre de operatiuni cum ar fi Afganistan si Mali. Cea mai recenta comanda este pentru modelul MLL 150 E 28 WS, care va fi livrat cu cabina pentru distante lungi, neprotejata, cu un sistem de aranjare a scaunelor extrem de confortabil, cu depozitare flexibila pentru sisteme radio si echipament militar, anvelope single off-road, trapa de acoperis, un far special tip NATO, o roata de rezerva si un cadru inovator multifunctional pentru diverse tipuri de misiuni in afara Germaniei. Toate vehicule vor fi Euro 6.

Contractul cu Ministerul Apararii Nationale a Romaniei presupune livrare de vehicule militare logistice 6x6 din cadrul gamei de mobilitate ridicata a Iveco Defence Vehicles. Acest tip de vehicule este destinat pentru transportul trupelor si a marfurilor si ofera o mobilitate exceptionala, beneficiind de sistemul de umflare a pneurilor (Central Tire Inflation System). In plus, vehiculele militare pot fi transportabile pe calea aerului cu avioane Hercules C-130. Contractul a fost precedat de un altul, in 2015, care a presupus livrarea de 57 de vehicule militare ce si-au dovedit fiabilitatea in cadrul operatiunilor armatei romane.