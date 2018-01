News | 2018

Potrivit JLL, cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut anul trecut cu circa 15%, la peste 525.000 m2, inregistrand un nou maxim istoric. Cea mai mare parte a cererii a venit de la companiile de logistica, transport si distributie, care au inchiriat in total 290.000 m2, respectiv peste 55% din total. Retailerii au fost de asemenea printre cele mai active companii anul trecut, suprafata contractata de acestia cumuland peste 110.000 m2, adica putin sub un sfert din totalul inchiriat. Pentru activitati de productie au fost inchiriati aproape 100.0000 m2, insa merita de mentionat faptul ca aceste companii prefera cu predilectie sa detina in proprietate spatiile de productie. Din acest motiv, ponderea inchirierilor de astfel de spatii nu reflecta dinamica acestui sector.



Un alt element pozitiv al pietei il reprezinta faptul ca aproape 430.000 m2, respectiv peste 80% din suprafata totala inchiriata in 2017, reprezenta cerere noua - contracte noi de inchiriere, extinderi si pre-inchirieri, restul fiind reinnoiri de contracte si relocari. ”Desi turbulent din punct de vedere legislativ si politic, 2017 a aratat foarte bine la nivelul indicatorilor macroeconomici: investitiile straine directe au crescut la un nivel record, PIB-ul a avut un avans neasteptat, impulsionat de consum (2017 a fost al doilea an consecutiv cu o crestere de peste 10% a consumului). Acest tablou a incurajat dezvoltarea pietei chiar mai mult decat am previzionat la inceputul anului”, a declarat Costin Banica, Associate Director, Head of Industrial Agency JLL Romania.

Structura pe regiuni a cererii plaseaza Bucurestiul pe prima pozitie in topul preferintelor, cu 280.000 m2, urmat de Timisoara (76.200 m2) si de Pitesti (50.000 m2). In Roman suprafata tranzactionata a cumulat 32.000 m2, in Cluj 25.250 m2, iar in Ploiesti 24.700 m2.

”Piata este in continuare captiva in cateva zone din tara - Bucuresti, Vest si Centru. Cu putine exceptii, cererea, dar si oferta noua s-au orientat si in acest an spre locatiile consacrate, devenite deja poli de dezvoltare. Din acest punct de vedere exista un dezechilibru pe piata, care se va mentine atata timp cat nu vor fi rezolvate problemele legate de disponibilitatea fortei de munca si infrastructura”, a mentionat Costin Banica.

In 2017, oferta noua a fost mai mica decat cererea. Dezvoltatorii au finalizat proiecte care au totalizat aproape 360.000 m2, din care 242.000 m2 (67% din total) in Bucuresti si Ilfov. Circa 40.000 m2 au fost livrati in Cluj, iar 34.000 m2 in Timisoara. La Roman, a fost consemnata prima dezvoltare de spatiu modern prin finalizarea depozitului Profi de catre WDP (33.500 m2).

”Piata romaneasca va ramane si in acest an in atentia chiriasilor. Sentimentul investitorilor se mentine pozitiv, ceea ce ne face sa credem ca si in 2018, piata industriala si de logistica va avea o performanta remarcabila”, a declarat Costin Banica.