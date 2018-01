News | 2018

22.01.2018

A 40-a editie a celebrului raliu s-a remarcat nu doar prin numarul mare de abandonuri la toate categoriile de vehicule, ci si prin intorsatura de situatie nemaiintalnita, cel putin in istoria recenta a competitiei. In final, invingator la categoria camioane a fost Eduard Nikolaev (Kamaz), la distanta de aproape patru ore de al doilea clasat, Siarhei Viazovich (MAZ), si de peste cinci ore de Airat Mardeev (Kamaz).



Diferenta neobisnuit de mare dintre invingator si urmatorii clasati nu inseamna insa deloc ca Nikolaev nu a avut o parte de o competitie presarata de probleme tehnice si plina de emotii. Reamintim ca acesta a condus in clasamentul general din etapa a doua si pana intr-a unsprezecea, cand a fost intrecut de Federico Villagra (Iveco).

Etapa a 12-a, Fiambala-Chilecito-San Juan, i-a adus lui Ton Van Genugten (Iveco) o noua victorie, la 5'11" de Martin Kolomy (Tatra), 6'21" de Nikolaev si la 7'29" de Villagra, astfel ca in clasamentul general Nikolaev a preluat din nou conducerea, dar la numai o secunda de Villagra si la 3H26'24" de Viazovich.

Etapa a 13-a, San Juan-Cordoba, de 907 km, a fost castigata de Nikolaev, la 50" de Mardeev si la 9'06" de Kolomy, iar Viazovich a trecut linia de sosire la 27'45" de lider, dar isi pastreaza avansul semnificativ in fata lui Mardeev in clasamentul general. Aceasta etapa a adus abandonul lui Villagra, din cauza defectarii transmisiei, astfel ca Nikolaev se putea considera deja invingator al Dakarului 2018. De abandonul argentinianului a profitat si Mardeev, care a urcat pe a treia treapta a podiumului, la aproape o ora si jumatate de Viazovich.

In etapa a 14-a, Cordoba-Cordoba, de 286 km, victoria i-a revenit din nou lui Van Genugten, urmat la 11 secunde de Martin Macik (LIAZ) si la 3'35" de Dmitry Sotnikov (Kamaz). Nikolaev a fost al patrulea, la 4'17" de lider, Mardeev a fost al saselea, la 5'46", iar Viazovich a fost al optulea, la 7'35", astfel ca aceasta etapa a mai adus nicio schimbare in partea superioara a clasamentului general.