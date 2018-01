News | 2018

Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a discutat cu liderul PSD Liviu Dragnea mai multe eventuale modificari in ce priveste depunerea Declaratiei 600, termenul de depunere fiind amanat pentru 31 martie.

Informatia, aparuta intai pe surse, a fost ulterior confirmata de Dragnea, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv al partidului.



"Am solicitat ca pe 31 ianuarie sa adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 31 martie, pentru a le da posibilitatea de a merge pana la eliminarea declaratiei, cu conditia sa gaseasca solutia ca cei care trebuiau sa plateasca acestea sa ramana asigurati. Pentru cei care au depus deja tot in acea ordonanta sa gaseasca masuri tranzitorii. S-a promovat si s-a comunicat foarte prost. Mi se pare o aberatie ca cei care au arenda sa mearga la ANAF sa completeze o declarative, mai ales ca este vorba de un impact bugetar nesemnificativ, de 29 de milioane de lei. Eu va spun ca nu e vorba doar de 200.000 de oameni, ganditi-va cati au terenurile date in arenda. Toti cei care incaseaza arenda trebuie sa completeze acea declaratie", a spus Dragnea, citat de Ziare.com.

Profit.ro anunta ca urmeaza sa fie oficializate si alte modificari, precum cresterea plafonului de venituri care sa oblige contribuabilul la completarea formularului.

Modificarea plafonului care obliga contribuabilul la depunerea Declaratiei 600 nu se poate face insa repede, din cauza ca un Guvern interimar nu poate schimba Codul Fiscal. In plus, in ianuarie este si vacanta parlamentara, insa pe 29 ianuarie Dragnea a anuntat ca va convoca Parlamentul pentru a trece noul Guvern.

Declaratia 600 prevede ca incepand de la 1 ianuarie 2018 li se va retine CAS persoanelor fizice care in anul fiscal precedent au obtinut venituri peste nivelul salariului minim brut pe tara (1.900 lei) din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse.

Daca veniturile obtinute in conditiile deja enuntate ajung sa echivaleze cu 12 salarii de baza minime brute pe tara (22.800 lei), persoanei i se va retine si CASS.

Declaratia 600 era utilizata in anii trecuti de persoanele cu activitati independente pentru contributiile la CAS, insa de anul acesta se depune si pentru cele la CASS.