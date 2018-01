News | 2018

25.01.2018 / Andrei Besliu Detalii

Pentru a-si completa flota din Germania, operatorul Verbio Logistik a achizitionat cinci Stralis NP 400, un model neutru din punct de vedere al emisiilor de CO 2 , alimentat cu biogaz obtinut din paie. Cu aceste unitati, Iveco atinge 1.000 de vehicule Stralis NP pe gaz natural livrate.

Verbio a comandat versiunea GNC de 400 CP, care incorporeaza doua rezervoare care contin 920 de litri de GNC sau biometan ce pot oferi o autonomie de 570 km.