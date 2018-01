News | 2018

Union Tank Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) lucreaza impreuna cu TimoCom, care afiseaza acum in aplicatia de calcul si monitorizare TC eMap® peste 44.000 de statii de alimentare UTA la nivel european. „In calitate de furnizori de servicii de transport, trebuie sa fim prezenti acolo unde sunt clientii nostri. In acest context, TimoCom este un partener ideal“, declara Volker Huber, CEO al UTA.



Peste 38.500 companii isi gestioneaza tranzactiile comerciale prin intermediul programului digital TimoCom, pe platforma de transport existand pana la 750.000 oferte de transport marfuri si vehicule, zilnic. Prin aplicatia TC eMap® sunt calculate lunar aproximativ 2,6 milioane de segmente de drum. Utilizatorii UTA pot vedea imediat unde isi pot alimenta vehiculele. „Prin colaborarea cu TimoCom, peste 120.000 de utilizatori pot vedea in cadrul planificarii traseului unde pot utiliza ofertele noastre si isi pot stabili ruta in mod corespunzator.“ Si clientii TimoCom beneficiaza, de asemenea, de avantaje: „Le oferim posibilitatea de a-si planifica rutele mai eficient si mai comod“, spune Gunnar Gburek, purtator de cuvant al TimoCom Company.

O aplicatie sau un software suplimentar nu este necesar, deoarece TC eMap® se actualizeaza automat. In urma actualizarii, punctele de acceptare sunt inregistrate ca „Points of Interests“ (POI) cu sigla UTA si pot fi accesate de catre orice utilizator.