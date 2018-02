News | 2018

02.02.2018

Incepand cu 1 ianuarie 2018, Lucian Ghinea a preluat noile atributii din cadrul Asociatiei de la Shachar Shaine, presedintele companiei United Romanian Breweries Bereprod (URBB), care a asigurat presedintia anul trecut. „Sunt onorat sa preiau functia de Presedinte al Asociatiei Berarii Romaniei pentru a doua oara in ultimii trei ani. Incep acest nou mandat cu determinarea de a continua proiectele derulate de Asociatie, in totalitate orientate spre dezvoltarea durabila a sectorului si culturii berii in Romania. Pentru anul in curs, sper intr-o evolutie pozitiva a pietei berii. Experienta anilor anteriori ne-a demonstrat insa ca un trend ascendent pe piata berii este posibil doar daca eforturile producatorilor de bere locali sunt completate de stabilitate si predictibilitate la nivel economic si fiscal“, a punctat Lucian Ghinea, director general al Bergenbier SA, o companie Molson Coors.



Cu un nivel zero al evaziunii fiscale, productia de bere ramane unul dintre factorii importanti in generarea cresterii economice la nivelul intregii tari, in special datorita caracterului sau profund national: peste 97% din berea consumata in Romania este produsa local, iar peste 70% din materiile prime agricole folosite pentru producerea berii provin chiar din Romania. Ca o consecinta imediata a acestui fapt, la nivelul intregii tari, sectorului berii i se datoreaza peste 85.000 locuri de munca, generate direct si indirect.