News | 2018

07.02.2018 / Trafic Media Detalii

Incepand cu e-CMR si TIR digital, Turcia se alatura tarilor vecine pentru a crea un coridor de digitalizare a transportului rutier intre Asia si Europa. Localizata strategic pentru comertul mondial ca un centru-cheie de tranzit intre Est si Vest, Turcia este cea mai noua tara care opteaza pentru notele de transport digital, odata cu aderarea la protocolul e-CMR.

Decizia urmeaza proiectului pilot de succes de anul trecut privind operatiunile digitale TIR intre Turcia si Iran si marcheaza un pas important pentru adoptarea globala a sistemelor digitale de transport si logistica, inclusiv pentru tranzitul vamal. Oferind avantajele reducerii costurilor prin introducerea si schimbul de date mai rapid si mai transparent, angajamentul Turciei fata de e-CMR consolideaza eforturile regionale mai extinse.



Grecia a lansat o operatiune pilot national in 2017, cu scopul de a continua extinderea. Romania a intensificat recent ritmul de aderare, in timp ce Bulgaria - care a aderat deja la protocolul aditional - spera sa puna in aplicare in curand e-CMR. Aderarea Iranului a fost anuntata in noiembrie anul trecut, iar guvernele rus si moldovean au adoptat recent decrete privind aderarea la e-CMR.

Turcia recunoaste ca e-CMR va sprijini eficienta lanturilor logistice pentru a permite fluxul de marfuri sa fie simplificat si mai sigur.