News | 2018

08.02.2018 / Trafic Media Detalii

Mercedes-Benz Vans a lansat noul Sprinter in premiera mondiala in centrul logistic proaspat construit din cadrul portului interior din Duisburg, Germania. Aici, Sprinter deja poate fi comandat la un pret de pornire de 19.990 euro fara TVA, urmand a fi disponibil in toate centrele Mercedes de vehicule comerciale si centrele Van Pro incepand cu luna iunie. Modelul va fi urmat si de versiunea electrica - eSprinter - care va intra pe piata in 2019.



Controlul in permanenta al flotei si comunicarea imbunatatita dintre managerul de flota si soferi se vor realiza cu prin serviciile Mercedes PRO connect, iar informatii vitale precum locatia, nivelul de carburant, intervalele de mentenanta vor fi disponibile in timp aproape real. Astfel, vor fi disponibile opt pachete de servicii, cum ar fi Supervizarea vehiculului, Operatiunile vehiculului, Comunicarea Flotei, Managementul mentenantei si Jurnalul digital al soferului. Cu ajutorul mai multor parametrii, de pilda lungimile variabile, variantele de caroserie, tonaj sau inaltimea spatiului pentru marfa, noul Sprinter poate fi configurat in peste 1.700 de variante, putand fi adaptat ca solutie pentru diverse aplicatii: curierat, transportul bunurilor pe distante lungi, constructii si pana la servicii de transport persoane.

In termeni tehnici, conceptul binecunoscut de vehicul cu tractiune spate si tractiune integrala este acum completat si de varianta unui sistem cu tractiune fata, probabil care va fi cea mai ceruta pe piata din Romania. Din motive ce tin de design, incarcatura utila a acestei versiuni creste cu 50 de kilograme in comparatie cu tractiunea pe spate. Un prag de incarcare mai mic de 80 milimetri face ca incarcarea / descarcarea sa fie mult mai convenabila. O alta caracteristica principala a noului Sprinter include doua transmisii nou dezvoltate pentru tractiunea pe fata. Transmisia automata cu noua trepte este o premiera in segmentul vanurilor mari. Intervalele de schimbare a treptelor de viteza sunt graduale pentru a oferi un echilibru optim intre consum redus si manipulare agila. Noul Sprinter beneficiaza si de o noua transmisie manuala cu 6 trepte, despre care Mercedes spune ca impresioneaza cu un confort maxim al schimbatorului de viteze si fara vibratii iritante.

In termeni de spatiu, cabina noului Sprinter este practica si cat mai putin incarcata de obiecte inutile pentru ca soferul sa foloseasca la maximum spatiul. Imbunatatirile includ scaune cu forma ergonomica, buton de start la pornire si un sistem performant de aer conditionat. Capacitatea maxima de incarcare a noului Sprinter este 17 m3 si pana la 5,5 tone.