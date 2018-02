News | 2018

DPD Romania are un nou director comercial, Radu Dumitru Stanescu, cu o experienta de peste 20 de ani in management si consultanta, acumulata in organizatii locale si multinationale din Europa de Est, Centrala si de Sud.

Dupa o colaborare de zece ani cu Speedy Bulgaria, timp in care a fost consilierul personal al actionarului pe probleme legate de dezvoltarea organizatiei, Stanescu a revenit in Romania in cadrul DPD, companie achizitionata de Speedy in 2014, in calitate de consultant al departamentului comercial.



La inceputul acestui an, Radu Dumitru Stanescu a coordonat procesul de planificare al strategiei DPD Romania pentru perioada 2018-2020, clarificand pozitia organizatiei in piata de curierat expres si coletarie, directiile strategice, obiectivele corporative si implementarea strategiei prin generarea proiectelor strategice. „Rolul meu este sa ajut organizatia sa atinga performanta dorita prin definirea si stabilirea strategiei de dezvoltare, dar si prin optimizarea mecanismelor necesare unei evolutii durabile. Un alt obiectiv pe care mi l-am propus este punerea in practica a unui plan de succesiune care sa atraga si sa motiveze talentele in organizatie”, declara Radu Dumitru Stanescu, noul director comercial al DPD Romania.

Radu Dumitru Stanescu si-a consolidat experienta atat ca angajat pentru multinationale, cat si in postura de consultant in management. A oferit consultanta pentru realizarea si implementarea strategiilor de afaceri la nivel de organizatie, dar si la nivelul departamentelor interne. De pe pozitiile de management detinute, Stanescu a condus echipe locale de peste 80 de oameni si echipe internationale mai mari, deruland activitati variate, de la vanzari la resurse umane, coordonand de-a lungul timpului zeci de proiecte pentru mai mult de 50 de companii din industrii diverse.