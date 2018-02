News | 2018

12.02.2018 / Trafic Media Detalii

Incepand cu 1 aprilie 2018, Slovenia va trece de la un sistem de taxe clasic la unul fara bariere DarsGo, care este obligatoriu pentru toate vehiculele de peste 3,5 tone. DarsGo va acoperi toate autostrazile, precum si tunelul Karawanken, iar cardurile DARS si aparatele de bord ABC, utilizate in prezent, nu vor mai fi valabile de la 1 aprilie 2018. Creditul actual va fi returnat clientului, iar utilizatorii se pot inregistra deja pentru noul sistem de taxe de drum. „Noi venim in sprijinul clientilor prin preluarea poverii cauzate de dificultatile administrative la inregistrarea pentru plata taxelor de drum din Slovenia si le permitem sa se concentreze pe activitatea lor de baza: livrarea marfii la timp. Pentru a asigura asta, noi le oferim un serviciu unic de inregistrare. Autovehiculele care au fost deja inregistrate in Slovenia prin intermediul DKV vor fi, de asemenea, recomandate clientului pentru a fi inregistrate in noul sistem de taxe de drum. Astfel se reduce considerabil efortul necesar pentru inregistrare“, a explicat Uroš Bračun, manager de filiala DKV Euro Service Slovenia.



Utilizatorul poate opta pentru livrarea gratuita a dispozitivelor sale On Board (OBUs) in cadrul Uniunii Europene sau pentru ridicarea acestora din statiile de service DARS preselectate. „Sistemul de taxe de drum existent a fost depasit in ultimii ani. Avem un volum de trafic din ce in ce mai mare, care cauzeaza cozi lungi la barierele pentru plata taxelor de drum. De aceea, Slovenia avea nevoie de un sistem de taxare modern, fara bariere, cum este cel de la DarsGo.“, a spus Matej Kranjc, reprezentant al furnizorului de servicii de taxe de drum DARS.