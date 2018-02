News | 2018

12.02.2018 / Trafic Media Detalii

Point Pick-up(PPUP), platforma digitala de curierat din Statele Unite ale Americii, ar putea intra pe piata romaneasca de curierat, urmand ca investitia initiala sa fie recuperata intr-un interval de pana la 1 an si jumatate. Noul serviciu de curierat este similar celui oferit de Uber, adica persoane care vor transporta colete, nu doar companii.

Platforma digitala pentru noul serviciu, similar celui oferit de Uber, a fost realizata de agentia de consultanta in comunicare Centrade | Cheil, condusa de omul de afaceri Radu Florescu.



„Avand in vedere relatia noastra cu Centrade | Cheil, credem ca vom intra pe piata din Romania in 2018, investitia initiala urmand sa fie recuperata intr-un interval de 12 pana la 18 luni. Suntem convinsi ca nevoile pietei de retail pentru livrari in aceeasi zi vor continua sa creasca, dar intr-un ritm moderat comparativ cu SUA sau alte piete europene”, a declarat Tom Fiorita, fondatorul PPUP.

Ideea unui serviciu de curierat oferit de persoane si nu doar de companii i-a venit lui Tom Fiorita in urma cu patru ani cand a intuit ca e-commerce-ul va avea o influenta decisiva in comportamentul de consum al populatiei, la nivel global, in viitorul apropiat.

„Asa cum Uber este cunoscut pe plan global drept «aplicatia» pentru transportul de persoane, PPUP este aplicatia pentru livrarea de produse / servicii pana la usa destinatarului, cu optiuni unice pentru acest segment. Experienta mea anterioara de Manager Regional pe Vanzari si Logistica la Pepsi Cola si cea de Manager al unui fond de investitii mi-au asigurat cunostintele si experienta necesare pentru a construi si dezvolta acest model de business“, a explicat Tom Fiorita.

Aplicatia PPUP, folosita in prezent pentru livrari pe intreg teritoriul Statelor Unite a fost dezvoltata de echipa Centrade | Cheil.

„Propunerea lui Tom a fost o provocare care s-a potrivit perfect cu obiectivele pe termen mediu si lung ale Centrade | Cheil. A fost un test pe care l-am trecut cu succes iar cea mai buna dovada este ca produsul creat de noi a fost rapid asimilat de cea mai mare si dinamica piata din lume, cea a Statelor Unite ale Americii. Premisele oferite de piata locala de curierat si avansul semnificativ de la un an la altul al e-commerce vor fi interesante pentru extinderea PPUP“, a declarat Radu Florescu, CEO Centrade Cheil.



Transport cu orice tip de vehicul

La nivel de serviciu efectiv de curierat, PPUP poate asigura transportul coletelor prin orice mijloace (de la autoturisme pana la masini de mari dimensiuni precum tirurile), in regim de livrare in aceeasi zi, dintr-un punct in altul, cu programare in prealabil, poate asigura redirectionarea livrarii si preluarea comenzilor recurente, sustine compania. Noul „Uber“ din curierat le va permite clientilor sa acceseze serviciile de transport si livrare prin platforma integrata, prin site si, in mod limitat, prin aplicatiile disponibile pentru iOS si Android. Un client poate folosi unul dintre aceste puncte de acces sau pe toate trei. Sistemul este usor de folosit, sigur si ofera un serviciu unic, indisponibil in acest format pana acum.

Publicul tinta este reprezentat de toate companiile si persoanele fizice care au nevoie de servicii de livrare. Beneficiarii finali sunt companiile care au nevoie sa trimita colete, clientii care primesc aceste colete si soferii (furnizori independenti) care pot furniza serviciul. Prin PPUP, clientii (expeditori) si soferii (transportatori independenti) se bucura de o experienta fara probleme. In cadrul platformei, sunt acoperite aspecte precum: prevederi legale, asigurari, plati catre soferi, preturi, documentatie, aplicatia pentru scanarea coletului si captarea semnaturii destinatarului, contactul cu soferul etc. Noi optiuni pot fi adaugate in functie de solicitari.

„In ceea ce ii priveste pe soferi, sistemul PPUP face o verificare temeinica a istoricului lor: antecedente penale sau contraventionale, situatie financiara, comportamente neadecvate. In sistem, toti soferii sunt obligati sa introduca mai multe date personale(precum numarul de asigurat social in SUA), informatii bancare, permis de conducere, adresa si date de contact. Este important de mentionat ca platforma PPUP este asigurata integral pentru daune, furt, raspundere si altele la niveluri care ating sau depasesc standardele industriei“, mai arata compania.