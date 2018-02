News | 2018

13.02.2018 / Trafic Media Detalii

Italia, o tara cu o rata ridicata a somajului, traieste un paradox, considera secretarul general al Trasportounito, Maurizio Longo: nu are suficienti soferi profesionisti. Iar acest lucru, explica Longo, este un fapt inacceptabil. De aceea, Transportounito propune doua masuri pentru stimularea cresterii numarului de soferi de camion italieni.



In opinia lui Maurizio Longo, totul a fost cauzat de „incapacitatea clasei politice, chiar si a acelor persoane care trebuiau sa reprezinte industria transporturilor“ de a intelege si a interpreta semnalele provenite din strada. Astfel, Trasportounito vine cu doua propuneri simple, concrete:



1) eliminarea cursului obligatoriu inaintea obtinerii atestatului profesional, curs pe care trebuie sa il parcurga toti soferii dupa ce au obtinut licenta pentru categoria C sau CE. In acest fel, explica sursa citata, noii conducatori vor evita un cost suplimentar de aproximativ 2.500 de euro, ceea ce constituie o bariera suplimentara pentru accesul la aceasta profesie;

2) firmele care instruiesc soferi sa poate obtine anumite reduceri sau stimulente fiscale.