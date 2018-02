News | 2018

13.02.2018

Pentru a-si mari capacitatea de transport datorita cresterii cererii de servicii aeriene, UPS a comandat 14 aeronave cargo Boeing 747-8 si patru noi avioane Boeing 767, care vor contribui la extinderea flotei existente. Aeronavele vor fi livrate in regim accelerat, pe baza comenzii realizate de companie in 2016 pentru alte 14 aeronave cargo Boeing 747-8. Cele 32 de aeronave vor fi livrate pana la sfarsitul lui 2022, suplimentand capacitatea de transport a UPS cu peste 4.082 t. Flota aeriana globala UPS include peste 500 de avioane detinute sau inchiriate. In 2017, UPS a primit trei noi aeronave cargo 747-8. „Cererea de transporturi aeriene in interiorul SUA si de livrari aeriene in ziua urmatoare si amanate se extinde la niveluri record. Segmentul UPS International a ajutat la cresterea exportului cu doua cifre in patru trimestre consecutive”, a declarat David Abney, presedinte si CEO UPS. „Pentru a sustine aceasta cerere puternica din partea clientilor, vom continua sa investim in capacitatea aeriana de transport, asigurand legatura atat de importanta pe care clientii nostri trebuie sa o aiba cu pietele din intreaga lume".



Pe langa cererea tot mai mare a clientilor pentru servicii expres, recenta reforma fiscala din SUA permite UPS sa utilizeze economiile fiscale pentru a creste semnificativ investitiile de capital si pentru a le demara mai devreme decat era planificat. „Anul acesta celebram cea de-a 30-a aniversare a UPS Airlines si observam o cerere fara precedent pentru serviciile noastre aeriene", a declarat Brendan Canavan, presedintele UPS Airlines. „Noile aeronave ne vor permite cresterea capacitatii de transport pe toate rutele, creand astfel un efect in lant, care ne va mari capacitatea de transport pe rutele regionale din intreaga lume.”

Aeronavele 747-8 pot transporta 46 de containere, 34 pe puntea principala si 12 in compartimentele inferioare. Modelul 747-8 are o capacitate de incarcare de 139,5 t sau aproximativ 30.000 de colete si o autonomie de zbor de 7778,4 km. Noua linie de aeronave 747-8 are un grad de siguranta mare, fiabilitate si o amprenta ecologica recunoscute in industrie. Aeronava Boeing 767 are o capacitate de incarcare de 60 t si poate transporta 31 de containere, 24 pe puntea principala si 7 in compartimentele inferioare. Are o autonomie de zbor de aproximativ 5.556 km. In prezent, UPS opereaza 59 de aeronave Boeing 767.

„UPS a valorificat evident puterea si eficienta pe care aeronavele cargo 747-8 le ofera in piata”, a declarat Kevin McAllister, presedinte si CEO Boeing Commercial Airplanes. „Suntem impresionati de modul in care UPS exploateaza beneficiile oferite de acest avion in operatiunile sale si suntem incantati ca au ales sa-si suplimenteze flota cu aeronave 767”.