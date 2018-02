News | 2018

14.02.2018 / Trafic Media Detalii

Potrivit PMB, in zona centrala a Capitaleii urmeaza sa fie implementat un proiect integrat pentru gestionarea traficului, care prevede restrictionarea accesului auto, introducerea unui sistem de taxare sau de utilizare a vinietelor, precum si a unui sistem de transport public, conform prevederilor Planului Integrat de Calitate a Aerului. Documentul urmeaza sa fie supus aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.



„In perimetrul zonei centrale a orasului se va implementa un proiect integrat pentru gestionarea traficului prin aplicarea urmatoarelor masuri: instituirea regimului parcarilor, respectiv introducerea regimului obligatoriu de plata a parcarilor de utilitate publica generala, coroborat cu aplicarea de sanctiuni pentru stationarea neregulamentara si stabilirea unui necesar optim de locuri de parcare permise intr-un perimetru delimitat in interiorul zonei centrale (35.000 locuri de parcare); restrictionarea accesului auto in perimetrul delimitat in interiorul zonei centrale a capitalei prin identificarea si implementarea unui sistem de taxare sau de utilizare a vignetelor; introducerea unui sistem de transport public (linia verde) care sa lege zonele de interes administrativ-institutionale din centrul Capitalei; utilizarea sistemului de semaforizare inteligenta in vederea restrictionarii si redistribuirii accesului in/din perimetrul delimitat in interiorul zonei centrale.“

Potrivit PMB, alte masuri propuse vizeaza imbunatatirea calitatii transportului public si promovarea utilizarii acestuia, fiind in curs de finalizare licitatia pentru achizitionarea a 400 de autobuze noi, Euro 6. De asemenea, a fost prevazuta in buget achizitia a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie si a 42 de autobuze electrice. „Se are in vedere si modernizarea, reabilitarea si extinderea retelei de transport electric (tramvaie). Conform studiilor, prin implementarea acestor masuri, numarul de calatori care utilizeaza transportul public va creste cu 30%“, se arata in comunicatul citat de Agerpres.

O alta masura propusa este modernizarea si extinderea, acolo unde este posibil, a arterelor de circulatie, dar si crearea de benzi unice dedicate transportului public si vehiculelor de interventie (8,4 km). De asemenea, in Planul Integrat se stipuleaza necesitatea introducerii tuturor intersectiilor din municipiul Bucuresti in sistemul BTMS (Bucharest Transportation Management System) pana in vara lui 2019.

O alta masura o reprezinta realizarea de facilitati park & ride la statiile cheie de transport public si statii de transport intermodale tren-autobuz/metrou. Intr-o prima etapa, Metrorex va construi o statie intermodala la noua statie de metrou Straulesti (Magistrala 4), urmand alte trei statii intermodale: Pantelimon Vergului, Prelungirea Ghencea Domnesti si Sos. Berceni.