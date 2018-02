News | 2018

16.02.2018 / Trafic Media Detalii

Consiliul Local Oradea a aprobat achizitia a 20 de tramvaie noi, destinate transportului urban de calatori, anunta Agerpres.

“Ne propunem sa achizitionam 20 de tramvaie noi, de 26-28 metri, cu podeaua joasa, dotate cu instalatii de validare, cu instalatie de incalzire, cu rampe si spatiu special pentru persoanele cu dizabilitati. Pentru 10 dintre acestea, avem semnat in mod cert contractul pe bani europeni, iar pentru celelalte 10 vom vedea oportunitatile de finantare de anul viitor. Valoarea estimata a unui tramvai este de 1,6 milioane de euro, plus TVA. Primul lot va fi livrat in termen de 15 luni de la semnarea contractului, iar urmatorul in 12 luni de la semnarea celui de-al doilea contract. Va fi o licitatie publica, la care vor putea participa toti producatorii de tramvaie“, a spus primarul Ilie Bolojan.



Sursa de finantare este Programul Operational Regional (POR) 2014 - 2020, prioritatea de investitii 4.1 - Mobilitate urbana durabila. “Municipiului Oradea I s-a alocat suma de 29,36 de milioane de euro (81,22% din cei 36,14 milioane euro alocati prin Axa 4 a POR). O evaluare intermediara a implementarii proiectelor pe Axa 4 va avea loc la sfarsitul lui 2019, iar daca Oradea va avea o absorbtie peste media din tara, atunci alocarea va fi suplimentata”, se arata intr-un comunicat al primariei.