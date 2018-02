News | 2018

21.02.2018 / Trafic Media Detalii

Emanoil Dascalu este noul Director de Constructii, pentru Romania, in cadrul CTP, calitate in care va supraveghea desfasurarea proiectelor de constructii pe plan national, anunta dezvoltatorul.

Emanoil Dascalu are 45 de ani si va fi responsabil de gestionarea tuturor activitatilor de constructie derulate de CTP in Romania. Acesta are o experienta vasta in management pe segmentul de constructii si s-a ocupat de proiecte in toate segmentele pietei de real estate, coordonand anterior dezvoltarea unei retele de depozite, hypermarketuri si cladiri de birouri.



Cariera lui Emanoil Dascalu se intinde pe 20 de ani si include pozitii importante in companii locale si internationale, dar si activitati de consultanta pentru administratia publica in domeniul legislatiei infrastructurii. Astfel, intre 2003 si 2005, a fost consultantul Directorului General al Aedificia Carpati. Timp de aproape sapte ani a fost Directorul companiei de retail Kaufland Romania, unde s-a implicat intens in dezvoltarea si implementarea standardelor de constructie, alaturi de departamentul international. In perioada 2011 - 2013, Emanoil Dascalu a fost reprezentantul Kaufland Romania la Consiliul Investitorilor Straini, ca membru al comitetului de infrastructura si membru al Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana. De asemenea, a lucrat in functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene si a fost responsabil pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM). Printre alte proiecte importante in care Emanoil Dascalu s-a implicat, se afla renovarea uzinei Ford Engine din Londra.