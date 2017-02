01.02.2017 / Marilena Matei Detalii

Atunci cand se refera la transport international, curse gen Romania-Germania-Danemarca-Germania-Franta-Spania... (sirul poate fi oricat de lung si durata unui astfel de circuit ajunge la 2-3 luni), ITM a afirmat intotdeauna, in adrese trimise in scris sau in cadrul conferintelor Tranzit, ca soferii care fac transport international sunt platiti, conform Codului Muncii, cu salariu si diurna.

Ne-am bucurat de aceasta asigurare si, sincer, ne-am temut sa cerem un raspuns referitor la situatia in care un transportator roman are un parteneriat sau mai multe cu expeditori din vestul Europei, camioanele stau mai multe luni, ca sa nu zicem un an, in UE, dar soferii revin in tara dupa un numar de saptamani, desi acesta este in realitate modul de lucru al poate 80% dintre „tractionistii” romani si nu numai.



Totusi, un transportator ardelean a trimis si la ITM si la ANAF solicitari in care ruga cele doua institutii sa ii confirme daca in situatia in care lucreaza el, pentru un expeditor italian, efectuand curse de transport pe teritoriul Uniunii Europene, soferii sai se afla in delegare (definita de dispozitiile art. 43 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii) sau in detasare (asa cum prevede Legea nr. 344/2006). Raspunsul ITM a fost ferm si total diferit de ceea ce stiam noi sau ne placea sa credem ca stim: in astfel de operatiuni, soferii „se incadreaza la art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale modificata si completata prin OUG nr. 28/2015”. In aceasta situatie, soferii nu pot primi diurna, ci trebuie sa fie platiti cu salariul minim prevazut pentru acelasi gen de munca din tara in care sunt detasati.

Pentru ca stim ca o asemenea afirmatie inseamna sfarsitul pentru o buna parte dintre firmele romanesti de transport, nu am fi facut referire la acest document pana cand nu am mai fi verificat inca o data (a cata oara?) cu ITM aceasta speta, daca nu am fi primit, la inceput de an, vestea proasta de la un transportator care lucreaza intr-un mod similar in Franta, caruia Jandarmeria i-a pus sechestru pe patru autotractoare, fara nicio explicatie.

La solicitarea avocatului, Jandarmeria a transmis un document oficial prin care il anunta pe proprietarul camioanelor sechestrate ca este cercetat pentru „munca fara forme legale” („travail dissimule”), un capat de acuzare chiar mai grav decat nerespectarea Legii Macron.

Ce a facut mai exact acest transportator? Curse pentru un partener francez cu incarcare si descarcare in Franta, cu camioane inmatriculate in Romania si soferi romani. Un caz aproape banal de transport intracomunitar, tractionism, dar Politia Judiciara din Franta sustine ca acest tip de activitate trebuie facut doar de o firma inregistrata fiscal in Franta.

Partenerului i-au fost confiscate calculatoarele pentru a putea cerceta natura relatiei cu transportatorul roman (daca nu cumva este o firma „fantoma”, infiintata pentru a lucra ilegal in Franta platind taxe si salarii intr-o tara cu taxare fiscala mai avantajoasa), ce fel de curse i-a dat, cum l-a platit pentru ele, verificand, in acest mod, practic toata activitatea derulata de transportatorul roman pentru acest beneficiar exclusiv.

Situatia este alarmanta si prin mentionarea ei ne dorim nu numai sa avertizam transportatorii care lucreaza in acelasi mod sa se gandeasca si la o alta solutie - fie sa incerce sa lucreze cu mai multi beneficiari (si care, daca s-ar putea sa aiba sediul in Romania, ar fi perfect!), ci si sa ii rugam pe toti cititorii care mai au cunostinta de asemenea situatii sa ne anunte pentru a-l ajuta cu informatii pe transportator - care a avut doar ghinionul ca i s-a intamplat lui si nu oricarui altuia din miile de transportatori romania care fac cam acelasi lucru - sa-si pregateasca o aparare solida.

Desi cu siguranta ca astfel de situatii vor fi clarificate curand prin noile pachete rutiere si sociale pe care le pregateste Comisia Europeana, pana atunci poate ar fi bine ca fiecare sa se gandeasca la niste solutii imediate, cum ar fi sa sugereze expeditorului exclusiv cu care colaboreaza sa isi deschida un punct de lucru in Romania prin care sa se deruleze comenzile de transport sau, de ce nu, sa incheie un contract de detasare de soferi catre astfel de expeditori parteneri exclusivi.

Vom reveni pe aceasta tema si in editia urmatoare.